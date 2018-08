JC Schaal ontsierd door vechtpartijen en vuurwerk: ‘We gaan dit evalueren’

Zaterdagavond won Feyenoord ten koste van PSV de Johan Cruijff Schaal, nadat de Rotterdammers beter waren in het nemen van strafschoppen. De strijd tussen de landskampioen en de bekerwinnaar in het Philips Stadion werd ontsierd door enkele incidenten, weet ook Toon Gerbrands, algemeen directeur van de Eindhovense club.

In de eerste minuten van de wedstrijd gooide een klein deel van de aanhang uit Rotterdam vuurwerk binnen de lijnen. Arbiter Serdar Gözübüyük moest het spel stilleggen. “We gaan dit evalueren, maar het begin helpt natuurlijk niet", zegt Gerbrands tegenover De Telegraaf. Na afloop van het duel waren er ook enkele opstootjes tussen de fans van de rivaliserende clubs.

Supporters van PSV leken volgens De Telegraaf op de vuist te gaan met fans van de bezoekende club in een skybox. Ook werd een verstandelijk beperkte Feyenoord-fan in het gezicht geslagen door een supporter van PSV, vlak nadat Jordy Clasie zijn strafschop benutte. Theo Maas, vader van slachtoffer Ritchie, stelt in het Eindhovens Dagblad dat hij bijzonder geschrokken is van het voorval.

“Pas na de laatste strafschop ging het mis. Het ging daarna razendsnel en er stond ineens een man voor Ritchies neus. Ik verwijt het mezelf dat ik het niet heb zien aankomen." Persvoorlichter Thijs Slegers biedt zijn excuses aan. Hij benadrukt dat PSV alles in staat heeft gesteld om de veiligheid van de fans te garanderen en dat dit voor 98 procent gelukt is. "Alleen in dit geval niet." De bewuste PSV-fan is inmiddels geïdentificeerd en aangehouden.