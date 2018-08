‘Ik zag mijn vader van pure blijdschap bijna van de tweede ring af vallen’

Justin Bijlow ontpopte zich zaterdag als de nieuwste held van het Legioen. De twintigjarige doelman hielp Feyenoord in de penaltyserie ten koste van PSV aan de Johan Cruijff Schaal. Bijlow, die tot eerste doelman van de Rotterdamse club is benoemd, is vol lof over de samenwerking met Kenneth Vermeer. “De samenwerking met Kenneth is top en dat is-ie al vanaf de dag dat ik bij de selectie kwam”, verzekert hij aan De Telegraaf.

“Hij heeft me opgevangen toen ik de kleedkamer van het eerste elftal binnenstapte, heeft me ontzettend veel geleerd en we trainen hartstikke goed met elkaar”, claimt Bijlow. “Hij stelt zich zo geweldig op naar mij. Hij helpt me nog steeds. Voor de wedstrijd tegen PSV kwam hij naar me toe en zei: Justin, geniet ervan en doe je ding. Je kan het.”

In gesprek met het Algemeen Dagblad claimt Bijlow dat hij geen last van zenuwen had, alleen een beetje wedstrijdspanning. “Logisch natuurlijk.” Hij zat zaterdag ook niet anders dan anders aan de onbijttafel, samen met zijn ouders. “Nee, want we hebben niet samen ontbeten. Mijn pa is altijd veel vroeger op dan ik. Bouwvakker hè...'' Bijlow senior zat zaterdag uiteraard op de tribune in het Philips Stadion. “Ik zag mijn vader van pure blijdschap bijna van de tweede ring af vallen.”

Komende donderdag tijdens de derde voorronde van de Europa League, in Slowakije tegen AS Trencin, moet Bijlow er wéér staan. “Dan is het weer een heel andere wedstrijd. Dan begint alles weer opnieuw."