Van Hanegem wijst ‘grote titelfavoriet’ aan: ‘Ze hebben wel nogal wat haantjes’

Ajax is de grote favoriet om PSV op te volgen als landskampioen, zo oordeelt Willem van Hanegem. De strijd om de Johan Cruijff Schaal tussen PSV en Feyenoord bevestigde in de optiek van de oud-international vooral datgene wat hij al van mening was. “Dat Ajax de grote favoriet is voor de titel. In die ploeg zit het meeste voetbal”, geeft De Kromme in zijn column in het Algemeen Dagblad aan.

“En natuurlijk, ze hebben zich voor een miljoen of 40 kunnen versterken. Maar dat op zich zegt mij niet alles. Als alleen geld zou bepalen, werd elk jaar overal wel de club met de hoogste begroting kampioen”, benadrukt Van Hanegem. “Maar Dusan Tadic, daar ziet iedereen de meerwaarde wel van in. En Daley Blind, dat is aan de bal ook gewoon een goede speler.

“Hij heeft wel de mazzel, Blind, dat-ie in Nederland gaat spelen, want hij is niet iemand die jou ook verdedigend op de been houdt als het moeilijk wordt. Het enige wat tegen Ajax spreekt, is dat er nogal wat haantjes in de selectie zitten. En die willen ook nog allemaal op het middenveld.” Ajax, dat al verzekerd is van deelname aan de Europa League en zich nog hoopt te plaatsen voor de Champions League, speelt zaterdag thuis tegen Heracles Almelo.

Van Hanegem is benieuwd hoe Feyenoord, dat zondag uit bij De Graafschap speelt, het overschot aan middenvelders gaat oplossen. Hij omschrijft het als ‘een potentieel probleem’. “Je had Sofyan Amrabat al op de bank en Renato Tapia die straks terugkomt na zijn blessure. Nu zijn Yassin Ayoub en Jordy Clasie erbij gekomen, hoewel ik Clasie terughalen in wezen wel een goede zet vind. Al zal straks ook blijken dat je Karim el Ahmadi niet zomaar vervangt.”