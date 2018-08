‘PSV geeft niet op en schakelt eventueel door naar alternatief in Eredivisie’

PSV blijft proberen om Érick Gutiérrez de komende periode naar Nederland te halen, zo schrijft het Eindhovens Dagblad maandag. Volgens de regionale dagblad lijkt een akkoord met 23-jarige middenvelder annex Mexicaans international een formaliteit, daar hij naar verluidt zelf graag naar Eindhoven wil verhuizen.

PSV blijft aandringen om Gutiérrez in te kunnen lijven, al heeft de club vooralsnog een heel ander bedrag in gedachten dan werkgever Pachuca CF. Volgens het Eindhovens Dagblad laat PSV zich niet in de kaarten kijken en zal men uit ervaring niet wakker liggen van de berichten uit Mexico dat men zich met een te laag bod op Guti voor het hoofd zou hebben gestoten.

“Het bod dat we op Gutiérrez hebben binnengekregen, is erg laag. Dit getuigt van weinig respect, ook voor de kwaliteiten van de speler. Op dit moment is een vertrek van Gutiérrez bij Pachuca dan ook niet aan de orde, het is voorlopig een gesloten boek. We hebben nu al zeven jaar op rij onze beste speler moeten verkopen”, zei technisch directeur Marco Garcés. Volgens lokale media zou Pachuca genoegen nemen met een bod van acht à tien miljoen euro.

PSV hoopt op een geste van Pachuca, net zoals er voor de komst van Hirving Lozano van de kant van Pachuca een belangrijke opening kwam. De Eindhovense club denkt dat er nog een behoorlijk bedrag van de prijs af kan. Lukt het niet, dan schakelt PSV mogelijk door naar een alternatief in de Eredivisie.

Voor PSV zou het aantrekken van Gutiérrez tevens een middel kunnen zijn om Lozano nog minimaal een jaar binnenboord te houden. De twee boezemvrienden maakten deze zomer deel uit van de WK-selectie van Mexico, al speelde de middenvelder van Pachuca geen minuut op het toernooi in Rusland.