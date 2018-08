Guardiola reageert op eisen van ‘335.000 euro per week’: ‘We willen hem’

Josep Guardiola benadrukt dat iedereen bij Manchester City zonder meer wil dat Raheem Sterling een nieuw contract ondertekent. De manager erkent echter dat ‘de deals de deals zijn’ en het niet duidelijk of dit ook daadwerkelijk gaat gebeuren. Volgens de laatste berichten uit Engeland wil de 23-jarige Sterling namelijk alleen zijn contract verlengen als hij hetzelfde bedrag krijgt uitgekeerd als Sergio Agüero en Kevin De Bruyne.

Agüero en De Bruyne staan naar verluidt voor 335.000 euro per week op de loonlijst van Manchester City. Sterling krijgt zelf 190.000 euro uitgekeerd en zou zijn nog twee jaar doorlopende contract alleen willen verlengen als hij tot het selecte gezelschap van échte topverdieners gaat behoren. “We willen hem. Dat lijdt geen twijfel”, reageerde Guardiola zondag op een vraag over de toekomst van de Engels international.

“Dat weet hij, en dat weet zijn zaakwaarnemer ook. We willem hem. Technisch directeur Txiki Begiristain heeft met Raheem gesproken. Vanaf zijn eerste dag is duidelijk dat wij hem willen”, benadrukte Guardiola. “Maar de deals zijn de deals, en de zaakwaarnemers zijn de zaakwaarnemers en de spelers zijn de spelers. Dus, ik weet niet wat er gaat gebeuren”, erkende Guardiola, die Sterling vorig seizoen 23 keer zag scoren in alle competities en daarmee één op één liep.

“Ik kan je echter honderd procent verzekeren dat de club, ikzelf als manager, de technisch directeur en zelfs zijn ploeggenoten willen dat hij langer bij ons blijft.” Sterling maakte medio 2015 voor 55 miljoen euro de overstap van Liverpool naar Manchester City en groeide destijds uit tot de duurste Engelse voetballer aller tijden. In 140 duels als Citizen scoorde hij 44 keer.