Besiktas heeft een nieuwe keeper gevonden. De club uit Istanbul is akkoord met Alireza Beiranvand, die onder contract staat bij Persepolis in Iran. (Tehran Times)

Adama Traoré gaat aan de slag bij Wolverhampton Wanderers. De club is akkoord met Middlesbrough en wil de rappe aanvaller uit Spanje snel medisch keuren. (Daily Telegraph)

Zenit Sint-Petersburg onderhandelt weer met Genoa. De club uit Rusland hoopt middenvelder Diego Laxalt voor circa achttien miljoen euro over te nemen. (La Gazzetta dello Sport)

Steven Gerrard raakt mogelijk Alfredo Morelos kwijt. Delegaties van Stade Rennes en Girondins Bordeaux zaten zondag bij Aberdeen - Rangers FC op de tribune voor de Colombiaanse spits van the Gers . (Daily Record)