Van Gaal legt uit: ‘Moet ik dan zo geil zijn om die baan te aanvaarden?’

Louis van Gaal wil nog geen punt achter zijn trainersloopbaan zetten. De 66-jarige Amsterdammer is sinds zijn gedwongen vertrek bij Manchester United, medio 2016, niet meer officieel werkzaam in de voetbalwereld, maar hij sluit een nieuwe uitdaging niet uit. “Het is voor negentig procent zeker dat ik stop.”

“Maar ik kan op dit moment nog niet zeggen dat ik met pensioen ben”, vertelde Van Gaal zondagavond in het televisieprogramma VPRO Zomergasten. Eind april vertelde Van Gaal bij Ziggo Sport nog dat hij een niet te weigeren aanbieding had gekregen. Hij gaf zondagavond aan dat hij toch niet op deze avances is ingegaan.

Het is niet bekend om welke club of welk land het gaat. “Daar ga ik me niet over uitlaten, maar die baan was op mijn lijf geschreven”, zei Van Gaal zondag. “Als ik alleen op de wereld was, zou ik het gedaan hebben. Maar dat ben ik niet.” Eerder dit jaar liet Van Gaal al weten dat hij alleen uit zijn pensioen terugkeert als een echte topclub zich meldt of wanneer hij bondscoach kan worden van een groot voetballand.

Van Gaal maakte eerder de afspraak met zijn vrouw Truus om op zijn 55e te stoppen. Na die leeftijd was hij echter nog trainer bij AZ, Bayern München, het Nederlands elftal en Manchester United. "Mijn vrouw Truus heeft in 1997 haar job opgezegd voor mij... Moet ik dan zo geil zijn om die baan te aanvaarden? Nee, ik heb de job niet alleen voor Truus geweigerd. Tien jaar geleden zei ik dat oud wil worden met haar...''

Van Gaal was zes jaar lang hoofdtrainer van Ajax en won onder meer drie landstitels, de Champions League, UEFA Cup, WK voor clubteams en de Europese Supercup. Hierna werkte hij als coach bij Barcelona, het Nederlands elftal, AZ, Bayern München en Manchester United.