Van Gaal: ‘Of een Nederlandse club de CL ooit kan winnen? Natuurlijk’

Ajax was in 1995 de laatste Nederlandse club die de Champions League wist te winnen. Sindsdien pakte Feyenoord de UEFA Cup, maar in het belangrijkste clubtoernooi weten de Eredivisionisten weinig potten meer te breken. Toch sluit Louis van Gaal niet uit dat dit in de toekomst gaat veranderen.

Presentatrice Janine Abbring van VPRO Zomergasten stelde zondagavond dat de kans niet groot is dat een Nederlandse club ooit weer de internationale top bereikt. Nee, maar dat was in mijn tijd ook al niet. Toen werd er ook al in alle media geschreven dat Ajax nooit meer Europees kampioen zou worden.”

“Maar toen wonnen wij ook de Champions League”, doelt Van Gaal op de finale die door een doelpunt van Patrick Kluivert werd gewonnen van AC Milan. “Of een Nederlandse club ooit nog de Champions League kan winnen? Natuurlijk.”

De 66-jarige Van Gaal was zes jaar lang hoofdtrainer van Ajax en won onder meer drie landstitels, de Champions League, UEFA Cup, WK voor clubteams en de Europese Supercup. Hierna werkte hij als coach bij Barcelona, het Nederlands elftal, AZ, Bayern München en Manchester United.