Galatasaray moet prijs aan stuntploeg van Manu en Bayram laten

Galatasaray is er niet in geslaagd het voetbalseizoen in Turkije te beginnen met een prijs. De landskampioen van afgelopen seizoen moest de Super Cup zondagavond in Konya laten aan bekerwinnaar Akhisarspor. Nadat er na negentig minuten een 1-1 stand op het scorebord stond en de verlenging geen doelpunten had opgeleverd, trok Akhisarspor in de strafschoppenserie aan het langste eind.

Akhisarspor verraste vorig seizoen Fenerbahçe in de bekerfinale en ook tegen Galatasaray verweerde het elftal van trainer Safet Susic zich bijzonder kranig. De groenhemden konden leunen op een stabiele defensie en counterden zich al na vijf minuten voetballen naar een voorsprong. Voormalig Feyenoorder Elvis Manu ging vanaf eigen helft aan de wandel met de bal, waarna hij met enig fortuin Hélder Barbosa wist te bereiken in het strafschopgebied van Galatasaray. Diens schot belandde op de paal, maar in de rebound trof Jevhen Seleznjov alsnog doel.

Behalve Manu kon ook Bredanaar Ömer Bayram bij Akhisarspor rekenen op een basisplaats, terwijl namens Galatasaray Ryan Donk en Garry Rodrigues aan het startsignaal verschenen. De formatie Terim had het lastig in de eerste helft en ontsnapte op slag van rust aan een ruimere achterstand. Doelpuntenmaker Seleznjov trok vanaf de rechterkant van het veld naar binnen en stuurde het leder vervolgens buiten het bereik van Fernando Muslera richting de verre hoek. De doelman van Galatasaray werd echter gered door de paal.

Akhisarspor leidde verdiend bij rust, al leek de ploeg na een half uur wel te ontsnappen. Dany Nounkeu beging een overtreding op de doorgebroken Rodrigues, maar arbiter Cüneyt Cakir toonde de verdediger, zelfs na raadpleging van de videoscheidsrechter, slechts een gele kaart. Na de onderbreking nam het tempo van de wedstrijd aanzienlijk toe, met kopkansen voor invaller Eren Derdiyok en Seleznjov aan weerszijden tot gevolg. Hun pogingen vlogen echter over. Miguel Lopes had de wedstrijd twintig minuten voor tijd op slot kunnen gooien, maar hij faalde oog in oog met Muslera.

Daardoor mocht Galatasaray blijven hopen op een resultaat. Rodrigues dook vlak na de reuzenkans voor Lopes gevaarlijk op voor het doel van Fatih Öztürk, maar de doelman van Akhisarspor hield zijn ploeg met een puike redding op de been. Öztürk zag de druk richting zijn doel echter toenemen en moest elf minuten voor tijd alsnog de gelijkmaker incasseren. Derdiyok scoorde met de buitenkant van de voet na een intelligent passje van Yuto Nagatomo. Het team van Terim slaagde er uiteindelijk niet meer in een tweede treffer te forceren, waardoor een verlenging volgde. Daarin was de eerste grote kans voor Yunus Akgün: het toptalent van Cim Bom dwong Özturk van afstand tot een reflex. Verder dwong Galatasaray echter weinig af, waardoor een strafschoppenserie een winnaar moest opleveren. Daarin miste Bafétimbi Gomis als enige, waardoor Akhisarspor als winnaar van het veld stapte.