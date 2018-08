‘Deal met Brands levert Barcelona winst van 20,2 miljoen euro op’

Yerry Mina gaat aan de slag bij Everton. De krant SPORT meldt dat de club uit Liverpool met Barcelona een akkoord heeft bereikt over een transfersom van 32 miljoen euro. De centrale verdediger gaat voor vijf seizoenen tekenen.

Directeur voetbalzaken Marcel Brands hoeft enkel nog wat details af te wikkelen en daarna zal de 23-jarige Mina worden ingevlogen om de medische keuring op Goodison Park te ondergaan. Barcelona maakt een behoorlijke winst op Mina, want de club uit Catalonië nam de Colombiaan in de winter van dit jaar voor 11,8 miljoen euro over van Palmeiras.

De vijftienvoudig international, die indruk maakte op het recente WK in Rusland, kwam slechts zes keer in actie voor het eerste elftal van Ernesto Valverde. Voor het komende voetbaljaar had de trainer hem kennelijk ook niet nodig. Desondanks leek Mina niet van plan te zijn om te vertrekken.

“Ik benadruk dat mijn intentie is om successen te boeken met Barcelona, want het is de beste ploeg in de wereld”, zei Mina bijvoorbeeld in een interview met Marca. Onder meer Manchester United en Olympique Lyon toonden eveneens belangstelling, maar de stopper heeft dus gekozen voor een vervolg bij Everton. Zijn contract in het Camp Nou loopt nu nog door tot medio 2023.