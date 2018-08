Oefenduel Dordrecht gestaakt: ‘Ze waren volgegoten met bier en doorgesnoven’

De oefenwedstrijd tussen VV Katwijk en FC Dordrecht werd zaterdag vanwege ongeregeldheden op Sportpark De Krom vroegtijdig gestaakt. Supporters van beide teams gingen met elkaar op de vuist, waardoor de scheidsrechter van dienst met nog ongeveer tien minuten op de klok besloot af te zwaaien. Zowel Katwijk als Dordrecht laat weten te balen van de gang van zaken.

Bij de vechtpartij zouden vijf gewonden zijn gevallen, een persoon werd naar het ziekenhuis gebracht met een kaakfractuur en een fan van Dordrecht is opgepakt, omdat hij naar de politie spuugde, schrijft Omroep West. De massale vechtpartij werd ingegeven door de plotselinge aanwezigheid van een groot aantal Dordrecht-supporters in Katwijk.

Ongeveer vijftig mensen hadden namelijk vanuit Dordrecht met een feestbus de gang gemaakt naar Sportpark De Krom. "Een uur voor de wedstrijd werd ik geïnformeerd dat ze hier naartoe zouden komen. Ik was verrast. We konden zo kort van tevoren geen maatregelen meer nemen", vertelt Katwijk-voorzitter Mart Vergouwen.

Collega-voorzitter Hans de Zeeuw van Dordrecht bevestigt dat de mannen flink onder invloed waren. "Ik heb begrepen dat ze vóór de wedstrijd al bij één of twee strandtenten zijn weggestuurd. Ze waren volgegoten met bier en doorgesnoven", vertelt hij. "Het is zwaar klote, dit had nooit mogen gebeuren. Het is heel vervelend voor Katwijk." Volgens De Zeeuw zijn het geen supporters van Dordrecht, maar 'een stel randdebielen'. "Ik heb de helft van de jongens nog nooit eerder gezien." Dordrecht heeft inmiddels zijn excusus aangeboden aan Katwijk.

Volgens Vergouwen ‘liep het compleet uit de klauwen’ toen supporters van Katwijk die van Dordrecht verzochten het sportcomplex te verlaten. De sportbestuurder vindt het dan ook niet meer dan logisch dat de arbiter besloot het duel te staken. "Dit was de enige juiste beslissing die hij kon nemen." Katwijk leidde overigens met 1-0 op het moment dat de wedstrijd werd gestaakt.