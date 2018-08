Leven van WK-ganger staat op zijn kop: ‘Er liggen aanbiedingen’

Het WK heeft het leven van Ante Rebic veranderd. De 24-jarige aanvaller speelde een goed toernooi en bereikte de finale en zegt dat hij nog steeds niet beseft wat Kroatië precies voor elkaar heeft gebokst. “Een half miljoen mensen waren op het feest in Zagreb. En ik werd hartelijk verwelkomd in Split, Imotski en in andere plaatsen.”

“Mijn leven is na het WK veranderd. Nu herkent iedereen mij, wil iedereen een foto of een handtekening. En ik heb er geen problemen mee”, aldus Rebic, van wie het nog onzeker is hoe zijn toekomst eruitziet. De 22-voudig international wordt immers al maanden in verband gebracht met clubs als Bayern München en Manchester United.

“Het is nog te vroeg voor dit soort verhalen”, doelt Rebic in een interview met Goal op de transfergeruchten. “De transfermarkt is nog bijna een maand open. Ik ging op de 29e van augustus naar Fiorentina en op een 31 augustus ging ik naar Eintracht Frankfurt. De meeste transfers worden in de laatste dagen afgewikkeld.”

“Dat is dus ook wanneer er meer duidelijkheid komt over mijn situatie. Ik ben nu een Eintracht-speler en keer terug voor de training met mijn team.” Rebic werd opgeleid door RNK Split en vertrok in 2013 naar Fiorentina. Hierna kwam de linksbuiten uit voor RB Leipzig, Hellas en dus Eintracht Frankfurt. Bij laatstgenoemde club ligt hij nog tot medio 2021 vast, maar toch blijven de geruchten de kop opsteken.

Zo zou José Mourinho met Manchester United vijftig miljoen euro willen betalen. “Ik ben blij om te horen en te lezen hoeveel grote trainers en clubs naar mij informeren. Ik denk ook wel dat ik het verdiend heb. Ik heb een geweldig WK gespeeld en een nog beter clubseizoen met Eintracht. Ja, ik weet dat er concrete aanbiedingen liggen. Ik heb contact met mijn zaakwaarnemer. Ik ben blij dat ik heb bewezen dat iedereen op mij kan rekenen, maar zoals ik al gezegd heb, is er nog genoeg tijd tot de transfermarkt dichtgaat.”