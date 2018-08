AS Monaco verdient miljoenenbedrag aan verkoop van international

Rachid Ghezzal is speler van Leicester City. De 26-jarige rechtsbuiten heeft zijn handtekening gezet onder een contract voor vier seizoenen, melden the Foxes via de officiële kanalen. Ghezzal is de vijfde aanwinst van deze zomer.

De club van Claude Puel verzekerde zich eerder al van de diensten van Jonny Evans, James Maddison, Ricardo Pereira en Danny Ward. AS Monaco ontvangt naar verluidt veertien miljoen euro exclusief één miljoen aan variabelen voor Ghezzal, die sinds de zomer van 2017 voor Monaco speelde. Eerder kwam hij uit voor Olympique Lyon.

“Ik ben erg verheugd en blij om hier te zijn. Ik ken de coach nog van Olympique Lyon en dit is de plek waar ik wil zijn. Dit is een goede club, een ambitieuze ook. Leicester heeft veel geweldige spelers en ik hoop dat we een geweldig seizoen gaan meemaken”, reageert Ghezzal.

“Ik ben erg blij om Rachid te verwelkomen. Hij is een exciting addition voor onze groep en brengt creativiteit en competitie met zich mee voor een belangrijk seizoen. Ik ken zijn kwaliteiten van mijn tijd in Lyon, waar hij toen in de jeugdopleiding speelde. Ik kijk ernaar uit om hem in de Premier League in actie te zien”, aldus manager Puel.