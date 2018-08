Ex-Tukker dicht bij transfer naar Turkije

Yacine Brahimi lijkt zijn loopbaan toch niet te vervolgen bij West Ham United. The Hammers zijn er ondanks een akkoord met FC Porto namelijk niet uitgekomen met de speler zelf. (Sky Sports)

Héctor Moreno houdt het mogelijk na een halfjaar alweer voor gezien bij Real Sociedad. De voormalige verdediger van PSV is namelijk in beeld bij Galatasaray. (Diverse Turkse media)

De middenvelder, die eerder bij onder meer FC Twente spelde, is dicht bij een overstap naar Altay Izmir in de 1. Lig.

West Ham United heeft zijn oog laten vallen op André Gomes. De Engelsen zijn bereid om Domingos Quina in een deal voor de middenvelder van Barcelona te betrekken. (Mundo Deportivo)