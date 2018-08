‘Leicester betaalt veertien miljoen voor vervanger van Mahrez’

Rachid Ghezzal gaat aan de slag bij Leicester City. Franse media melden dat de rechtsbuiten van AS Monaco zijn contract in het King Power Stadion al heeft getekend en dat Monaco de transfer waarschijnlijk snel zal aankondigen.

De 26-jarige Ghezzal levert de club uit de Ligue 1 naar verluidt veertien miljoen euro op, exclusief één miljoen aan variabelen. De Algerijn, die voor vier seizoenen gaat tekenen, kan bij Leicester gezien worden als de opvolger van de naar Manchester City vertrokken landgenoot Riyad Mahrez.

Ghezzal werd opgeleid bij Olympique Lyon en na 119 wedstrijden maakte hij transfervrij de overstap naar Monaco. In dienst van Les Rouges et Blanc staat de linkspoot nu op 2 doelpunten en 4 assists in 35 wedstrijden. Namens Algerije schopte hij het tot dertien interlands.

Het Leicester van manager Claude Puel versterkte zich eerder deze zomer met vier nieuwelingen. James Maddison, Ricardo Pereira, Danny Ward en Jonny Evans kwamen over van respectievelijk Norwich City, FC Porto, Liverpool en West Bromwich Albion.