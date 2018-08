‘Cocaïnezondaar maakt controversiële transfer naar Spartak Moskou’

Roman Eremenko keert terug in het voetbal. De 31-jarige middenvelder staat volgens onder meer MTV op het punt om een contract te tekenen bij Spartak Moskou. De club uit Rusland zal zijn komst volgende week aankondigen.

De overstap van Eremenko naar Spartak is controversieel daar hij van 2014 tot 2017 voor CSKA voetbalde, de grote rivaal van Spartak. Bovendien had de 73-voudig international van Finland toegezegd dat hij de training bij CSKA zou hervatten zodra zijn schorsing erop zou zitten, meldt Championat.

Eremenko werd in november 2016 door de Europese voetbalbond voor twee jaar geschorst vanwege het gebruik van cocaïne. Hij ging in beroep, maar de tuchtcommissie van de UEFA hield aan de strafeis vast. Vanaf 10 oktober mag Eremenko weer voetballen en dat lijkt hij dus te gaan doen bij de werkgever van Quincy Promes.

Naast CSKA en Spartak zouden ook Lokomotiv Moskou, FK Krasnodar en enkele buitenlandse ploegen interesse hebben getoond. De in Moskou geboren Eremenko kwam in dienst van CSKA tot twintig doelpunten en 17 assists in tachtig wedstrijden. Hij speelde ook nog voor onder meer Dynamo Kiev, Rubin Kazan en Udinese.