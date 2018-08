‘De Boer en Bosz bieden zich aan bij kampioen van Polen’

Legia Warschau gaat mogelijk in zee met een trainer uit Nederland. Legia.net meldt namelijk dat Frank de Boer en Peter Bosz zijn aangeboden bij het management van de grootmacht uit Polen. Of er sprake is van wederzijdse interesse, is niet bekend.

Legia schoof Dean Klafuric in april door naar de post van hoofdtrainer, maar zette hem woensdag op straat. De Kroaat pakte de dubbel met de Legerclub, maar slaagde er onlangs niet in om Legia voorbij Spartak Trnava te loodsen in de tweede voorronde van de Champions League. In de derde voorronde van de Europa League wacht nu F91 Dudelange.

Clubeigenaar Dariusz Mioduski is naar verluidt in onderhandeling met Viktor Skripnik en ook Jens Keller zou op het lijstje staan. Ook de namen van De Boer en Bosz zijn nu dus gevallen. De 54-jarige Bosz zit sinds zijn vertrek bij Borussia Dortmund zonder club en de 48-jarige De Boer coachte niet meer sinds zijn ontslag bij Crystal Palace.

De Boer leek onlangs nog over te stappen naar FC Basel. “Ik denk niet dat ik de enige ben die op het lijstje staat, maar het is een interessante club, dat zeker. Het is wel een club die in mijn rijtje past, denk ik”, vertelde hij. De directie van de werkgever van Ricky van Wolfswinkel ging uiteindelijk niet met De Boer in zee, maar met Marcel Koller.