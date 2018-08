‘Overmars grijpt mis met bod van drie miljoen euro op spits’

Vladyslav Supriaga lijkt in beeld te zijn bij Ajax. Het Oekraïense XSport meldt dat de Amsterdammers een bod van drie miljoen euro hebben uitgebracht op de achttienjarige aanvaller, maar dat SK Dnipro-1 die aanbieding heeft afgeslagen.

Oekraïne Onder-19 deed in juli mee aan het EK in Finland en werd in de halve finale na strafschoppen uitgeschakeld door de latere winnaar Portugal. Supriaga kwam in alle vier de wedstrijden in actie, scoorde tegen Engeland en werd door de UEFA opgenomen in het Team van het Toernooi.

Ook Manchester City en Dynamo Kiev zouden overigens belangstelling hebben voor het talent. Supriaga, die nog een contract heeft voor één seizoen, komt uit de jeugdopleiding van Dnipro Dnipropetrovsk, maar die club is teruggezet naar de amateurs. Hij stapte over naar Dnipro-1, een club uit dezelfde stad die in maart vorig jaar werd opgericht.

Dnipro-1 promoveerde vorig seizoen naar het tweede niveau en in die competitie staat men na drie speelronden met negen punten op de eerste plaats. “Ons team is ons alles”, vertelde erevoorzitter Yuri Bereza onlangs aan ProFootball. “Hij (Surpiaga, red.) is onze grootste hoop en we voorspellen hem een grote toekomst. Maar eerst zal hij een kampioen worden bij Dnipro-1.” Zorya Luhansk wilde de spits in januari al halen, maar Supriaga koos er toen voor om in Dnipropetrovsk te blijven.