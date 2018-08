Tannane onderhandelt over terugkeer naar Eredivisie

Chelsea heeft de beste papieren om Wilfried Zaha over te nemen van Crystal Palace. De aanvaller heeft al meerdere keren intern aangegeven dat hij klaar is voor de volgende stap. (Daily Mirror)

Wolverhampton Wanderers heeft zich gemeld bij Besiktas. De Engelse promovendus heeft een bod van twintig miljoen euro neergelegd in een poging verdediger Domagoj Vida te halen. (Diverse Turkse media)

De aanvaller van Saint-Étienne is naar verluidt in Nederland om met AZ te praten over een transfer.