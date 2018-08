Miedema maakt indruk met kwartet aan doelpunten tegen Juventus

Vivianne Miedema is de voorbereiding op het nieuwe seizoen voortvarend begonnen. De spits van de Oranje Leeuwinnen was zondagmiddag in de eerste oefenwedstrijd die de vrouwen van Arsenal speelden namelijk goed voor maar liefst vier doelpunten. Juventus moest er door deze vierklapper van Miedema, en een goal van Kim Little, met 5-0 aan geloven.

Miedema was er met twee goals in de eerste helft verantwoordelijk voor dat the Gunners met een geruststellende voorsprong aan de thee konden en de aanvalster verdubbelde haar productie in de tweede helft nog, voordat zij in de 69e minuut naar de kant werd gehaald. Little bepaalde de eindstand daarna op 5-0 voor de Londense club.

Naast Miedema stonden ook de jarige Daniëlle van de Donk, Sari van Veenendaal en Dominique Bloodworth (eerst Janssen) in de basis bij Arsenal. Zij maakten alle drie de negentig minuten wel vol. De Engelsen spelen vrijdag de volgende oefenwedstrijd, tegen het vrouwenteam van het Franse Montpellier. Zondag 19 augustus volgt het eerste competitieduel met stadsgenoot West Ham United.