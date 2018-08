De Laurentiis furieus: ‘Het stadion begint steeds meer op een toilet te lijken’

Napoli speelt op 25 augustus tegen AC Milan zijn eerste thuiswedstrijd van het nieuwe Serie A-seizoen en hoopt dat te doen in een hernieuwd Stadio San Paolo. De renovatie van het stadion vindt echter plaats met horten en stoten en dat zint clubvoorzitter Aurelio De Laurentiis allerminst.

De flamboyante sportbestuurder houdt de gemeenteraad van de stad Napels verantwoordelijk voor de traagheid van de renovatie. "Als ik aan het hoofd van de raad stond, hadden we geen financiële problemen gehad", verzekert hij in gesprek met Radio Kiss Kiss Napoli. "Ik word er moe van om telkens te zeggen dat San Paolo bijna in elkaar zakt. Ze doen onvoldoende om het probleem op te lossen."

"In plaats van het te verbeteren, begint het stadion steeds meer op een toilet te lijken", vervolgt De Laurentiis. De preses houdt in het bijzonder projectontwikkelaar Attilio Auricchio verantwoordelijk voor de trage gang van zaken. Door toedoen van Auricchio zou er al circa 25 miljoen euro verspild zijn. "Ik ben inmiddels gewend aan zijn leugens. Auricchio moet mij uitleggen waarom San Paolo al gedurende acht jaar langzaam begint te veranderen in een toilet."