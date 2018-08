Wat kan Ajax verwachten van Champions League-opponent Standard Luik?

LUIK - Na de dubbele overwinning op Sturm Graz wacht voor Ajax met Standard Luik de tweede horde op weg naar het hoofdtoernooi van de Champions League. Les Rouches eindigden vorig seizoen als tweede in de Jupiler Pro League en slaagden erin om de Beker van België te winnen. Wat kunnen de Amsterdammers verwachten van de Belgische opponent in de derde voorronde van de Champions League?

Door Chris Meijer

“We willen meer, want de Champions League lonkt. Daarvoor moeten we nog wel een aantal stappen zetten, letterlijk. We zullen nog twee rondes door moeten en als eerste wacht Standard. Dat wordt een ander nummer, want die zijn beter. Dan zullen we beter voor de dag moeten komen om die horde te nemen. Ik heb al met een schuin oog naar Standard gekeken en ik kan zeggen dat het een betere tegenstander is, met meer power. Daar zullen we ons tegen moeten wapenen, met onze eigen speelwijze”, sprak Ajax-trainer Erik ten Hag na afloop van het met 1-3 gewonnen duel met Sturm Graz tegenover Ajax TV. Zijn ploeg overleefde het tweeluik met de Oostenrijkers relatief makkelijk en wist al een tijdje dat men een ronde verder Standard zou treffen. Voor de Belgische club is het treffen met Ajax het eerste Europese affiche van dit seizoen.



Wat voor team brengt Standard in het veld?

Voor de Amsterdammers is de club uit Luik geen onbekende tegenstander, want tijdens het succesvolle Europa League-avontuur van twee seizoenen geleden stuitte men in de groepsfase ook op Standard. Ajax won in seizoen 2016/17 in eigen huis met 1-0, door een doelpunt van Kasper Dolberg. De wedstrijd op Sclessin, terwijl de Amsterdammers zich al geplaatst hadden voor de volgende ronde, eindigde in een 1-1 gelijkspel. Er is sindsdien in sportief opzicht het een en ander veranderd in Luik. Standard wist zich twee seizoenen geleden niet eens te plaatsen voor play-off I, waarin om het kampioenschap wordt gespeeld. Afgelopen seizoen plaatste de club zich ternauwernood voor de play-off om de Belgische landstitel, waarin men uiteindelijk uitstekend presteerde en nog dicht bij het kampioenschap kwam. Standard eindigde als tweede, met drie punten achterstand op kampioen Club Brugge. Daarnaast werd ten koste van Racing Genk de Beker van België gewonnen, door in de finale met 0-1 te winnen. Ondanks het succesvolle seizoen kwam er een einde aan de samenwerking met trainer Ricardo Sá Pinto.

Michel Preud'homme is sinds deze zomer trainer, technisch directeur én vice-voorzitter bij Standard.

Standard haalde vervolgens Michel Preud’homme binnen als trainer, technisch directeur én vice-voorzitter. In het spoor van de 59-jarige oefenmeester, die eerder voor onder meer FC Twente en Club Brugge werkte, kwamen Samuel Bastien, Maxime Lestienne en Senna Miangue naar Luik. Daarnaast werden de reeds gehuurde Mehdi Carcela-González, Luis Pedro Cavanda en Konstantinos Laifis definitief overgenomen, terwijl ook Orlando Sá terugkeerde. De Portugese spits werd in februari verkocht aan Henan Jianye, maar kon niet aarden in China, leverde zijn contract in en keerde transfervrij terug in Luik. Daar tegenover staat het vertrek van smaakmaker Edmílson Junior, die aan het Qatarese Al Duhail werd verkocht. Daarnaast moet men in Luik nog vrezen voor het vertrek van doelman Guillermo Ochoa, die in de nadrukkelijke belangstelling staat van Napoli. Een huurtransfer, waarin de Italiaanse club een optie tot koop zou opnemen, zou op korte termijn afgerond moeten worden.

Voor Standard begon het seizoen twee weken geleden met de wedstrijd om de Belgische Supercup, die op bezoek bij Club Brugge met 2-1 verloren ging. In de competitie begonnen les Rouches met een 3-2 overwinning op AA Gent en een 0-0 gelijkspel tegen Waasland-Beveren. In beide competitiewedstrijden bracht Preud’homme zijn ploeg in dezelfde samenstelling in het veld. Zowel tegen AA Gent als tegen Waasland-Beveren speelde Standard in een 4-3-3-formatie, met de punt naar achteren. Voor doelman Ochoa bestaat de verdediging uit Collins Fai, Laifis, Christian Luyindama en Cavanda. Op het middenveld met Razvan Marin en Bastien vervult Uche Agbo de meest defensieve rol. Moussa Djenepo, Renaud Emond en Paul-José Mpoku vormen voorlopig nog de aanvalslinie, al kan daar in de loop van het seizoen nog verandering in komen. Aanwinst Lestienne is nog niet wedstrijdfit, terwijl Carcela vrijdagavond voor het eerst deel uitmaakte van de selectie van Standard. De Marokkaans international, die deze zomer definitief werd overgenomen van Granada, keerde zonder toestemming een week later terug van vakantie. In Beveren maakte Carcela met een invalbeurt zijn eerste minuten van het seizoen, maar hij kon na een natrappende beweging met een rode kaart voortijdig de kleedkamer opzoeken.

De opstelling van Standard in de wedstrijden tegen AA Gent (3-2) en Waasland-Beveren.

“Het spel is heel fysiek, heel krachtig. Ze hebben veel power en snelheid in de ploeg, je moet niet verwachten dat ze voetballend van achteruit het spel heel verzorgd opbouwen. Dat zie je veel in België, maar Standard is een goede ploeg. In Nederland wordt meer naar het voetballende deel gekeken en hier wordt eerst gekeken naar hard werken. De voetballende spelers maken dan het verschil”, zegt Milan Massop daags na het duel met Standard in gesprek met Voetbalzone. De 24-jarige verdediger verruilde Excelsior deze zomer voor Waasland-Beveren en stond vrijdagavond negentig minuten in het veld tegen les Rouches.



Waar moet Ajax voor oppassen tegen Standard?

“De snelheid en de power die ze hebben, is gevaarlijk. Ook de afstandsschoten zijn een gevaarlijk wapen. Ze hebben met er met Marin, Mpoku en Bastien de spelers voor om het vanaf een metertje of twintig te proberen. Als je Marin drie keer op rij op doel laat schieten, weet je dat er minimaal één ingaat of ternauwernood gered wordt. Echt uitgespeelde mogelijkheden hebben ze tegen ons niet gehad. In de omschakeling gebruiken ze hun snelheid en als ze op een metertje op twintig van het doel komen, gaan ze schieten”, stelt Massop. Het voornaamste gevaar in de wedstrijd tegen Waasland-Beveren kwam dus vanuit afstandsschoten. Marin nam het vijandelijke doel tot twee keer toe onder vuur, met schoten die een snelheid van 114 kilometer per uur bereikten. Volgens Massop moet Ajax zorgen dat het zijn eigen spel speelt tegen Standard. “Normaal gesproken heeft Ajax de betere ploeg, maar ze moeten niet meegaan in het spel van Standard. Want dan kan het een lastige avond worden.”

“Met de groep die intact is gebleven en de versterkingen die ze hebben gehaald, moet Ajax normaal gesproken de betere ploeg zijn. Als Ajax een mindere dag aan de bal heeft en het moet op kracht aankomen, maakt Standard een goede kans. Ajax moet ze zeker niet onderschatten”, vervolgt de vleugelverdediger, die wijst op het eerste competitieduel van Standard. “Tegen AA Gent hebben ze een hele goede wedstrijd gespeeld, dat was een tegenstander die ook graag wilde voetballen. Dan zie je waar hun kracht ligt: ze kunnen zich met power en snelheid goed wapenen tegen een voetballende ploeg. Ajax laat door hun manier van spelen altijd een soort risico en ik denk dat Standard daar eventueel gebruik van kan gaan maken. Standard heeft een paar mindere jaren gehad, maar ze hebben het vorig seizoen wel goed gedaan. Er zijn hoge verwachtingen, alleen is het al een tijdje geleden dat ze in de Champions League hebben gespeeld. Ajax eindigde de afgelopen jaren vaker bij de eerste twee en heeft de nodige ervaring met het spelen van de voorronde van de Champions League. Wat dat betreft denk ik dat Ajax de favoriet is. Je weet niet hoe het loopt, maar Ajax heeft in principe meer kwaliteiten.”

Milan Massop in duel met Mehdi Carcela.

Ajax kan een kolkend Sclessin verwachten. Het Stade Maurice Dufrasne, zoals de thuishaven van Standard officieel heet, kan veranderen in een heksenketel en de fans van les Rouches staan te boek als zeer fanatiek. Ajax raadde ouders zelfs 'ernstig' af om hun kinderen mee te nemen naar de uitwedstrijd tegen Standard. Jan Boskamp vroeg zich in gesprek met Het Belang van Limburg hardop af of Ajax in Luik andermaal met Frenkie de Jong als inschuivende verdediger gaat spelen. “Ik ben benieuwd of Ajax dat in een kolkend Sclessin ook durft”, sprak de analist. Ook Massop heeft in België reeds de verhalen gehoord over de sfeer in Luik. “Als dat publiek erachter gaat staan, heb ik begrepen dat het een heftige avond kan worden. Ze kwamen hier ook met een groot aantal supporters en je merkt dat Standard een grote club is, met veel emotie.”



Op welke spelers moet bij Standard extra gelet worden?

Marin is bij Standard doorgaans de meest bepalende speler. De 22-jarige Roemeense middenvelder werd reeds gelinkt aan Atalanta, Fiorentina, AC Milan en Sampdoria, maar gaf onlangs te kennen dat hij voorlopig bij Standard wenst te blijven. Zowel Marin als Bastien, die deze zomer werd overgenomen van Chievo Verona, beschikken over een goed schot. Daarnaast heeft Preud’homme dus weer de beschikking over Carcela, al liet hij in Beveren een slechte indruk achter met een snelle rode kaart. “Dat is een jongen met de nodige kwaliteiten, een speler voor wie Ajax moet oppassen. Je zet hem heel moeilijk van de bal. Hij kwam een beetje tussen de linies te spelen. Aan de ene kant gingen ze wel een stuk makkelijker voetballen, maar aan de andere kant gaven ze wel een stukje diepgang op. Dat is de afweging die ze zullen moeten maken”, concludeert Massop. Het is de vraag of Carcela tegen Ajax voor het eerst dit seizoen een basisplaats zal krijgen.

Razvan Marin legt het af tegen Floriano Vanzo van Waasland-Beveren.

Massop wijst verder op Emond, voorlopig de aanvalsleider van Standard. In het duel om de Supercup kreeg Duje Cop nog de voorkeur als spits, maar in de afgelopen twee competitieduels verscheen de 26-jarige Waal aan de aftrap. Emond tekende in de eerste competitiewedstrijd voor één treffer, maar in Beveren had hij het vizier niet helemaal op scherp. “Hij is een hele goede spits. Emond loopt slim en kan goed koppen”, weet de verdediger van Waasland-Beveren. Een andere goede kopper in het elftal van Standard is centrumverdediger Luyindama. In het Freethielstadion hanteerde de formatie van Preud’homme verschillende varianten bij het nemen van standaardsituaties. “Het verbaasde me dat ze de bal niet in het strafschopgebied brachten, want met de fysieke krachten die ze hebben zou je verwachten dat ze dat sneller zouden doen. We hadden wel gekeken naar hun luchtmacht. Als je Luyindama ziet: dat is een monster van een vent.”



Hoe kan Ajax Standard pijn doen?

Tegen Waasland-Beveren speelde Standard een uitstekende eerste helft, maar na rust verliep het een stuk moeizamer. “Als ze vooruit kunnen verdedigen, zijn ze heel sterk. Als de verdedigers contact kunnen hebben, is het heel lastig voor de spitsen. Dan zijn ze sterk, die twee centrale verdedigers zijn flinke bomen. Als je met lopende mensen werkt, zoals wij in de tweede helft hebben geprobeerd, zie je dat er veel ruimtes liggen en dat het niet de snelste jongens zijn. Verdedigend speelden we compacter en we probeerden hen naar de buitenkanten te duwen, zodat we konden voorkomen dat zij gevaarlijk zouden worden met afstandsschoten.”, aldus Massop. Hij stelt dat Waasland-Beveren in de tweede helft met ‘meer lef’ ging spelen. “Als je naar voren speelt en druk zet, zie je dat het geen wonderploeg is. Het is een goed team, een van de beteren in België. Als Ajax voetballend brengt wat ze kunnen brengen, zijn ze de betere ploeg en kunnen ze er doorheen spelen. Heeft Ajax een slechte dag, dan is Standard een vervelende tegenstander.”