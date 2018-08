Clubicoon Maldini keert terug bij AC Milan: ‘Hij is een levende legende’

Paolo Maldini keert terug bij AC Milan. I Rossoneri laten zondag middels een persbericht weten dat de voormalige verdediger maandagmiddag officieel gepresenteerd zal worden als ‘directeur strategische ontwikkeling’. Voor de vijftigjarige Maldini, die in totaal meer dan zeshonderd wedstrijden voor de club speelde, betekent dit na negen jaar afwezigheid een officiële terugkeer in het San Siro.

Milan werd onlangs door investeringsfonds Elliott Management overgenomen uit de handen van de Chinese zakenman Yonhong Li en de Amerikanen zijn sindsdien druk bezig met de herstructurering van de club. Voormalig speler en trainer Leonardo werd al aangesteld als technisch directeur, terwijl de Milanezen na een ruil- en huurdeal met Juventus dit seizoen de beschikking hebben over Mattia Caldara en Gonzalo Higuaín. Aanvoerder Leonardo Bonucci keerde op zijn beurt vorige week weer terug naar Turijn.

“De nieuwe koers van AC Milan wordt versterkt met de aanstelling van Paolo Maldini als de nieuwe directeur strategische ontwikkeling op sportief vlak. Paolo is door zijn exceptionele klasse, talent, leiderschap, loyaliteit en zijn successen een levende legende in de geschiedenis van i Rossoneri. Deze kwaliteiten zullen een doorslaggevende rol spelen in onze missie om Milan terug te krijgen naar waar het hoort”, leest het bericht van de club.

Maldini meldde zich in 1978 in de jeugdopleiding van Milan en de geboren Milanees debuteerde zeven jaar later in de hoofdmacht van de Italianen. In 2009 zwaaide de 126-voudig Italiaans international af met een indrukwekkende prijzenlijst. In zijn 24 jaar in het rood-zwart won hij onder meer zeven landstitels, een Coppa Italia en vijfmaal de Europa Cup I/Champions League.