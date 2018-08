‘Er zal een oplossing komen en ik hoop dat Mourinho er onderdeel van zal zijn’

Met de start van het nieuwe Premier League-seizoen in zicht is de selectie van Manchester United volgens José Mourinho nog altijd niet rond. De Portugese manager uitte ondanks zijn onvrede over het gebrek aan daadkracht van de Engelse grootmacht op de transfermarkt en zou mede om die reden een onderkoelde relatie onderhouden met algemeen directeur Ed Woodward. Volgens Peter Kenyon is het zaak dat de twee snel weer op één lijn komen te zitten.

De voormalig algemeen directeur van Manchester United stelt in gesprek met de BBC dat er bij the Red Devils geen ruimte is voor een persoonlijke vete tussen Mourinho en Woodward. "Ze moeten een oplossing vinden voor het probleem. Manchester United is groter dan ieder individu, zo is het altijd geweest", vertelt Kenyon. "Er zal een oplossing komen en ik hoop dat Mourinho er onderdeel van zal zijn, want hij is bijzonder vaardig."

Begin deze week meldden onder andere de Daily Mirror en de Daily Mail dat Mourinho met 'negatief gedrag' voor ernstige interne spanningen zorgt bij Manchester United. Daarnaast zou Mourinho met bepaalde uitspraken kwaad bloed hebben gezet bij enkele spelers, waaronder Anthony Martial. Kenyon is gecharmeerd van de kwaliteiten van Mourinho en denkt dat The Special One ervaren genoeg is om de situatie niet verder te laten escaleren.

"Mourinho is een van de beste coaches ter wereld, maar is de situatie bij Manchester United op dit moment ideaal? Nee", vervolgt de voormalig beleidsbepaler. "Ik denk dat de mensen bij Manchester United de eersten zullen zijn die dat zullen erkenen. José beschikt over alle benodigde kwaliteiten, zo heeft hij laten zien, maar ik denk niet dat hij zich op dit moment blij voelt. Datzelfde geldt voor de club en de supporters."