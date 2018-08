VIDEO - PSG begint seizoen met prijs door ruime overwinning op AS Monaco

Paris Saint-Germain heeft zich zaterdag voor de vierde keer op rij weten te verzekeren van de Franse Super Cup. Landskampioen PSG was in het Chinese Shenzhen met ruime cijfers te sterk voor AS Monaco, dat doordat les Parisiens afgelopen seizoen eveneens de Coupe de France wonnen de tegenstander was. Bekijk de samenvatting hieronder.