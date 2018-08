VIDEO - Alisson kent succesvol debuut tijdens vijfklapper tegen Napoli

Liverpool heeft Napoli zaterdagavond in het kader van de International Champions Cup op een flinke nederlaag getrakteerd. In het Aviva Stadium in Dublin waren the Reds met maar liefst 5-0 te sterk voor de Italianen, waardoor Alisson Becker terug kan kijken op een geslaagd officieus debuut. Bekijk de samenvatting hieronder.