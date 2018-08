78-voudig international volgt Özil: ‘Tijd om plaats te maken’

In navolging van Mesut Özil heeft ook Mario Gómez zijn afscheid als international van Duitsland aangekondigd. De 33-jarige spits van VfB Stuttgart laat zondagmiddag via social media zelf weten zich niet meer beschikbaar te stellen voor die Mannschaft. Hij speelde uiteindelijk 78 interlands, waarin hij goed was voor 31 doelpunten.

Gómez laat in een verklaring op Facebook weten het tijd te vinden om een stapje terug te doen. "De laatste weken ben ik veelvuldig gevraagd hoe het verder moet met mijn interlandcarrière. Het is nu de hoogste tijd om me daarover uit te spreken. Ik heb een goed gesprek gehad met de bondscoach (Joachim Löw, red.)", begint hij. "Met deelname aan het WK in Rusland ging er voor mij een droom in vervulling, hoewel de uitschakeling in de groepsfase een bijzonder grote teleurstelling was."

De midvoor kwam in het voor Duitsland dramatisch verlopen WK in elk van de drie groepswedstrijden in actie, telkens als invaller. Het door Duitsland gewonnen WK van 2014 moest hij vanwege een blessure aan zich voorbij laten gaan. "Dat heeft me des te meer doen realiseren wat voor grote eer het is om voor de nationale ploeg uit te komen. Het is zeker geen vanzelfsprekendheid", vervolgt Gómez, die ook nog met Duitsland aanwezig was op het EK van twee jaar geleden in Frankrijk. "Daar ben ik enorm dankbaar voor, ondanks dat het laatste toernooi niet aan de verwachtingen kon voldoen. Helaas kun je niet altijd als winnaar van het veld stappen. Ik heb veel mensen leren kennen aan wie ik enorm gehecht ben geraakt, maar voor nu is het tijd om plaats te maken en de vele jonge jongens de kans te geven hun dromen te verwezenlijken."

Gómez geeft met de start van het nieuwe Bundesliga-seizoen in zicht aan nog voldoende in petto te hebben. De spits heeft nog een contract voor twee seizoenen bij Stuttgart en benadrukt topfit te zijn. "De resultaten van de fitnesstests zijn inmiddels binnen en ik kan zeggen dat ik na Cristiano Ronaldo de tweede speler ben met een biologische leeftijd van 23 jaar. Dat betekent dat jullie nog een aantal jaar van mij kunnen genieten", zegt hij met een knipoog.