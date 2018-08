Feyenoord krijgt mogelijk te maken met recordaankoop van Burnley

Burnley heeft zijn eerste aankoop voor het aankomende seizoen binnen, zo bevestigen de Engelsen zondagmiddag via de officiële kanalen. Ben Gibson komt namelijk over van Middlesbrough en heeft zijn handtekening gezet onder een vierjarig contract op Turf Moor. De club laat weten dat de transfersom voor Gibson een evenaring van het clubrecord is. Dat staat sinds vorig jaar op naam van Chris Wood, die voor dik zestien miljoen euro overkwam van Leeds United.

De komst van Gibson hing al enige tijd in de lucht, aangezien Middlesbrough-trainer Tony Pulis zaterdag bevestigde dat de 23-jarige verdediger ging vertrekken bij Boro. “Hij gaat, we hebben een akkoord. Het is klaar en we willen Ben bedanken, hij is absoluut een fantastische prof”, tekende Sky Sports op uit de mond van de trainer.

De voormalige Engels jeugdinternational is een neef van Middlesbrough-voorzitter Steve Gibson en doorliep alle rangen van de jeugdopleiding van Boro. Na uitleenbeurten aan Plymouth Argyle, York City en tweemaal Tranmere Rovers groeide Gibson in de afgelopen seizoenen uit tot een onbetwiste basisspeler in het Riverside Stadium. De stopper kwam in totaal 185 keer in actie voor de hoofdmacht van Middlesbrough.

Aangezien Burnley het afgelopen seizoen in de Premier League afsloot als nummer zeven neemt de ploeg van trainer Sean Dyche deel aan de voorrondes van de Europa League en de kans is aanwezig dat Feyenoord de tegenstander wordt van the Clarets. Als de Rotterdammers weten af te rekenen met AS Trencín, zijn de Engelsen naast Medipol Basaksehir en RB Leipzig een van de op papier moeilijkere tegenstanders die de ploeg van Giovanni van Bronckhorst kan treffen.