Giroud heeft blik gericht op Nederland en Duitsland: ‘Ik ken geen grenzen’

Olivier Giroud werd met Frankrijk deze zomer wereldkampioen. Les Bleus wisten met degelijk spel iedere tegenstander te elimineren en in de WK-finale moest Kroatië met 4-2 het onderspit delven. “Het was een enorm plezier om de mensen in Frankrijk trots te maken op hun ploeg”, zegt de 31-jarige aanvaller in gesprek met le Dauphine.

“We hebben ons nu gerealiseerd wat de impact van voetbal op mensen kan hebben. Ik heb enorm veel herinneringen overgehouden hieraan”, aldus de spits van Chelsea. De eerstvolgende belangrijke duels met de nationale ploeg van Frankrijk volgen snel, want in het kader van de Nations League wachten op 6 en 9 september confrontaties met respectievelijk Duitsland en Nederland.

Giroud geeft aan dat hij bij deze duels weer van de partij wil zijn om zodoende te beginnen aan een nieuw hoofdstuk met Frankrijk. “Ik ken geen grenzen. Ik voel me fysiek goed en ben nog steeds jong. Ik heb nog geen datum vastgesteld wanneer ik op internationaal niveau met pensioen ga”, vervolgt Giroud, die de afgelopen tijd wordt gelinkt met een terugkeer naar Frankrijk.

De voormalig spits van onder meer Montpellier en Tours FC wordt vooral in verband gebracht met een dienstverband bij Olympique Marseille, maar de aanvaller laat weten dat hij gelukkig is bij Chelsea. “Ik heb veel dingen in de media gehoord. In de nabije toekomst is mijn doel zeker niet om terug te keren naar Frankrijk. Voor nu ben ik speler van Chelsea”, besluit Giroud.