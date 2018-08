Cristiano Ronaldo zorgt voor ‘ongekende boost’: ‘Dat hadden we nodig’

Juventus bereidt zich voor op het seizoen dat komen gaat en Giorgio Chiellini is blij dat onder anderen Cristiano Ronaldo zich heeft aangesloten bij de Italiaanse topclub. De verdediger is van mening dat Juventus met Ronaldo in de selectie nog meer kans maakt op prijzen komend seizoen, maar waarschuwt dat de komst van de Portugees geen garantie voor eremetaal is.

“We hebben nu vijftien dagen van intensief werken achter de rug, met geweldige wedstrijden, waarin we de ‘Juventus-mentaliteit’ hebben kunnen overbrengen aan de nieuwe jongens”, zegt Chiellini, geciteerd door verschillende Italiaanse media. “Nu hebben we een paar dagen vrij en zien we elkaar woensdag weer om ons verder voor te bereiden op het nieuwe seizoen.”

“Hoe het met de nieuwe jongens gaat? Het is duidelijk dat het makkelijker is voor de Italianen. Joao Cancelo moet meer discipline tonen, maar hij heeft al belangrijke stappen gezet en is van bovengemiddelde kwaliteit. Het is geweldig dat hij nu met ons is. Ronaldo? We verwelkomen het positieve enthousiasme dat hij ons heeft gegeven, dat hadden we nodig”, aldus Chiellini.

“Hij heeft ons een ongekende boost aan energie gegeven, eentje die ons naar een hoger niveau tilt. Maar we moeten niet denken dat we de Scudetto en de Champions League al hebben gewonnen”, concludeert Chiellini. De Portugese superster kwam deze zomer voor minimaal honderd miljoen euro over van Real Madrid en heeft voor vier jaar getekend bij la Vecchia Signora.