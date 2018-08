‘Doelwit PSV en Feyenoord’ wil 29 maanden droogte beëindigen bij Burundi

Saido Berahino verandert van voetbalnationaliteit. De aanvaller van Stoke City speelde in het verleden jeugdinterlands voor Engeland, maar wordt nu international van Burundi. Berahino heeft toestemming gekregen van de FIFA voor de overstap, zo laat de voetbalbond van Burundi zondag weten. Mogelijk debuteert hij volgende maand al voor zijn geboorteland.

De 25-jarige Berahino vluchtte op tienjarige leeftijd uit Burundi, dat verwikkeld was in een burgeroorlog die het leven had gekost aan zijn vader. Hij ging op eigen houtje naar Engeland, waar zijn moeder, broers en zussen al asiel hadden gekregen. Ook Berahino mocht in Engeland blijven en hij zou tussen 2009 en 2015 uitkomen voor alle jeugdelftallen tussen de Onder-16 en Onder-21. In 47 jeugdinterlands was de spits goed voor 24 doelpunten.

In november 2014, toen Berahino in topvorm was als speler van West Bromwich Albion, werd hij voor het eerst opgenomen in de selectie van het Engelse elftal. De geboren Burundees kwam echter niet in actie in het EK-kwalificatieduel met Slovenië en de vriendschappelijke wedstrijd tegen Schotland. Zodoende mocht hij nog altijd een interlandcarrière beginnen bij Burundi, de nummer 148 van de FIFA-wereldranglijst.

Het land met ruim tien miljoen inwoners plaatste zich nog nooit voor een groot toernooi. Burundi is echter goed begonnen aan de kwalificatiereeks voor de Afrika Cup van volgend jaar, want in juni boekte men een 3-0 zege op Zuid-Sudan in de eerste groepswedstrijd. In Groep C zitten verder Mali en Gabon; de bovenste twee ploegen kwalificeren zich voor de eindronde in Kameroen van komende zomer. Op 7 september wacht voor Burundi een bezoek aan Gabon.

Berahino kan de meest bekende naam worden in de selectie van Burundi, maar verkeert al jaren niet meer in goeden doen. In het seizoen 2014/15 was hij nog goed voor 14 doelpunten in 38 duels voor West Bromwich en werd hij gelinkt aan grote Engelse clubs, maar inmiddels staat de spits van Stoke City al 29 maanden droog. Gary Rowett, de trainer van de degradant, zei zaterdag desondanks dat Berahino er goed voor staat.

"Saido doet het vooralsnog heel goed", vertelde Rowett, wiens ploeg het nieuwe Championship-seizoen zondag begint op bezoek bij Leeds United. "Hij heeft enorm hard gewerkt en is fitter dan we hem ooit hebben gezien bij Stoke. Hij en de staf verdienen daar credits voor. Fitheid is het belangrijkste, want je komt mijn elftal niet in als je niet fit bent." In juni claimde FOX Sports nog dat Berahino in beeld was bij Feyenoord en PSV, maar daar is sindsdien niets van vernomen.