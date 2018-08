Afvaller van Spanje in tranen: ‘De trainer belde mij rond middernacht’

Álvaro Morata beleefde vorig seizoen een moeilijke tijd bij Chelsea en zodoende werd de spits niet opgeroepen voor de nationale ploeg van Spanje om deel te nemen aan het WK in Rusland. De aanvaller is erop gebrand te presteren bij de Londenaren de komende voetbaljaargang om zodoende het nare gevoel van de afgelopen tijd achter zich te laten.

“Het was waarschijnlijk geen depressie, maar wel iets soortgelijks”, zegt Morata in gesprek met de Daily Mirror over zijn gemoedstoestand afgelopen seizoen. “In voetbal gaat het vooral over wat er allemaal in je hoofd rondspookt en in dit opzicht had ik het vorig jaar zwaar. Ik kwam hier met veel verwachtingen en veel druk. Ik begon goed, maar daarna kreeg ik problemen, zoals met mijn rug.”

“Ik probeerde verschillende dingen om beter te worden. Het zat op een gegeven moment echt in mijn hoofd”, aldus de Spanjaard, die door zijn tegenvallende prestaties niet werd geselecteerd door toenmalig bondscoach Julen Lopetegui. “Ik durf best toe te geven dat er traantjes zijn gelaten. De trainer belde mij rond middernacht en zei: ‘Je komt niet in mijn plannen voor.’ Ik ben 25 jaar, het WK was alles voor me.”

“Ik speelde bij Real Madrid en kon me perfect ontwikkelen. Ik kwam naar Chelsea om de selectie van het WK te halen, om in de basis te starten. Maar dit soort tegenslagen maken je alleen maar sterker. De volgende dag had ik een fotoshoot voor Hugo Boss in Madrid, maar ik kon niet het juiste gezicht opzetten. Ik had daar moeten zijn om vragen te beantwoorden, maar ik ontsnapte. Ik ging met mijn vrouw naar Italië.”