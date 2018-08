PSV komt met verklaring na veelbesproken video met jonge Feyenoorders

Op sociale media werd zaterdagavond verontwaardigd gereageerd op een video van twee jonge supporters van Feyenoord. De zevenjarige Koen en de negenjarige Thijs werden door een steward van PSV gevraagd om hun Feyenoord-shirt binnenstebuiten te dragen in het Philips Stadion. Volgens Thijs Slegers, woordvoerder van PSV, ging het om een goedbedoeld advies van PSV.

Koen en Thijs zaten als genodigden van de Johan Cruijff Foundation in een speciaal vak. Voorafgaand aan de wedstrijd werd een veiligheidsoverleg gevoerd, waaruit naar voren kwam dat PSV ervoor moest waken dat shirts in het vak voor genodigden mogelijk tot irritatie konden leiden. Desondanks besloot de club voor de wedstrijd om geen kledingvoorschrift op te leggen. "We vonden het niet netjes om genodigden op te leggen wat ze moesten dragen", vertelt Slegers aan Omroep Brabant.

"Ondanks allerlei maatregelen constateerden we al vóór de wedstrijd dat er in meerdere vakken een gemengd publiek zat. Om escalatie te voorkomen hebben we enkele mogelijk kwetsbare fans, zoals deze kinderen, het goedbedoelde advies gegeven om hun voorkeur niet opzichtig te tonen. Voor de duidelijkheid: het was geen eis, want die afspraak was er niet gemaakt", maakt de woordvoerder duidelijk. Hij vindt het 'natuurlijk niet leuk om zoiets tegen kinderen te zeggen', maar geeft aan dat PSV moet waken over de algehele veiligheid.

Elwin, de vader van de twee jonge Feyenoorders, vertelt hoe de steward de boodschap afleverde. "Ze snapten niet waarom ze hun shirt moesten omdraaien", laat hij weten. "Ze vroegen 'Papa, wat bedoelde die mevrouw toen zij zei dat er een paar ons aan het 'zoeken' waren?'" Elwin had bij de kaartverkoop bovendien gemerkt dat een paar supporters 'een beetje vervelend' reageerden op de Feyenoord-shirts die zijn zoons droegen.