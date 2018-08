Verwarring bij Viergever en consorten: ‘Ik was het ook een keer kwijt’

Feyenoord wist zaterdagavond ten koste van PSV beslag te leggen op de Johan Cruijff Schaal door de penaltyreeks winnend af te sluiten. Justin Bijlow werd de grote held bij de Rotterdammers, aangezien de doelman twee penalty’s stopte. De strafschoppen werden genomen via het ABBA-systeem en Nick Viergever geeft toe dat de nieuwe werkwijze voor verwarring zorgde.

Met het ABBA-principe wordt de eerste strafschop genomen door Team A, waarna Team B twee keer achter elkaar mag aanleggen, waarna Team A weer twee keer aan de beurt is. “Ik denk dat het oude systeem beter is, duidelijker en spannender ook", zegt Viergever na afloop van de verloren wedstrijd in het Philips Stadion in gesprek met Omroep Brabant.

De voormalig verdediger van Ajax zegt dat de situatie niet erg overzichtelijk was voor de spelers. “Iedereen was aan het kijken wat er precies gebeurde”, stelt de stopper. “De spanning bij het andere systeem was leuker. Ik was het ook een keer kwijt. Je weet niet meer hoeveel je er nog moet. Verwarrend. Maar dat was voor beide partijen."

Luuk de Jong is in gesprek met Perform minder negatief over het nieuwe systeem. “Ik had een paar dagen geleden al doorgekregen dat we het zo gingen doen. Misschien wel leuk om het wat anders te doen en dat de druk nu bij de andere ploeg komt. Maar het was wel even lastig om na te denken wie er nou aan de beurt was”, aldus de spits van PSV.