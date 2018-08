‘Op een bepaald punt merkte ik dat journalisten mij voor lul wilden zetten’

Media wilden na afloop van een wedstrijd altijd graag in gesprek gaan met Sjaak Polak. De voormalig verdediger van onder meer Sparta Rotterdam, ADO Den Haag en FC Twente was altijd goed voor opvallende teksten. In gesprek met Staantribune geeft Polak aan dat hij op een gegeven moment zich realiseerde dat hij werd gezien als een soort clown.

“Op een bepaald punt in mijn carrière merkte ik dat journalisten van tv-programma's mij voor lul wilden zetten door me telkens na afloop van wedstrijden voor de camera's te trekken”, aldus Polak. “Dan heb je net verloren en komt er zo'n grappenmaker naar je toe die zo'n ’konijn’ onder je neus duwt en doodleuk vraagt: ‘Wat vond je van de wedstrijd?’"

“Dan denk ik dat je het niet helemaal snapt en vinden ze het raar dat je een dom antwoord geeft. Als jij de clown wil uithangen door verkeerde dingen in mijn mond te willen leggen, dan doe ik dat ook. Dat is mijn antwoord daarop”, vervolgt Polak, die benadrukt dat het hem niets interesseert wat mensen van hem denken. Journalist Koert Westerman had op een gegeven moment door dat Polak een spelletje speelde.

“Hij zei: ‘Je loopt de boel te f*cken, man.’ Ik zei: ‘Ja, dat klopt’. Je had hem moeten zien, de tranen rolden van zijn wangen en hij zakte in elkaar van het lachen. Ja, je lacht nu, maar het is echt zo. Op Koert na heb ik die journalisten zeventien jaar lang in de maling genomen, man”, besluit Polak, die na zijn carrière als profvoetballer besloot het trainersvak in te gaan.