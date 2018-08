Vertrek Cristiano Ronaldo biedt kansen: ‘Goed om hem daar te zien spelen’

Cristiano Ronaldo is vertrokken bij Real Madrid. De Portugese superster heeft zich aangesloten bij Juventus, waardoor er in de aanval van de Koninklijke het nodige is veranderd. Marco Asensio zou door het vertrek van Ronaldo een belangrijkere rol kunnen gaan spelen bij de Spaanse grootmacht en Julen Lopetegui beaamt dit.

De nieuwe trainer van Real Madrid geeft aan dat Asensio mogelijk een nieuwe positie gaat krijgen komend seizoen, eventueel als ‘valse nummer 9’. “Het is een optie. Het voorseizoen is een tijd waarin we veel verschillende dingen testen. Wat we moeten doen is kijken naar de kwaliteiten en verschillende ideeën die er heersen binnen het team”, wordt Lopetegui geciteerd door Goal.

De 51-jarige oefenmeester vindt dat Asensio tijdens het oefenduel met Juventus (3-1 winst) in het kader van de International Champions Cup een goede indruk maakte. “Het was goed om hem daar (als 'valse nummer 9', red.) te zien spelen, hij speelde erg goed. Het is eigenlijk ook niet belangrijk waar hij speelt, maar hoe hij speelt”, aldus Lopetegui, die ook kansen gunt voor Sergio Reguilón.

De 21-jarige verdediger speelde zowel tegen Manchester United als Juventus. “Hij is een jonge speler met extreem veel goede kwaliteiten. Hij heeft veel passie, werkt altijd hard en is vastberaden. Hij zet zich keihard in voor de club en uiteindelijk is het aan mij om de beslissing te nemen (of hij een vaste basisspeler wordt bij Real Madrid, red.)”, besluit de trainer.