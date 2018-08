Allegri maakt geen keuze: ‘Hij is met Messi de beste ter wereld’

Massimiliano Allegri ziet het als een voorrecht om Cristiano Ronaldo te kunnen coachen bij Juventus. De trainer kon zaterdagnacht, tijdens de 3-1 nederlaag tegen Real Madrid op de International Champions Cup, nog geen beroep doen de aanvaller: hij wordt nog gespaard na zijn deelname aan het WK. Allegri ziet uit naar het moment waarop hij Ronaldo daadwerkelijk onder zijn hoede krijgt.

"Het wordt een genot om Ronaldo te mogen trainen", vertelt Allegri op de persconferentie na het verlies tegen Real Madrid. De oefenmeester noemt Ronaldo echter niet de beste speler ter wereld. Vorig jaar noemde hij Neymar en Lionel Messi als 's werelds beste twee voetballers; inmiddels staat ook CR7 in zijn top twee. "Hij is met Lionel Messi een van de beste spelers ter wereld en ik zie het als een voorrecht om zo'n fantastische speler te mogen coachen."

Ronaldo was deze zomer verreweg de grootste aankoop van Juventus, maar verder legde de Serie A-kampioen ook spelers als João Cancelo, Douglas Costa, Leonardo Bonucci en Mattia Perin af. Allegri is tevreden over zijn selectie en verwacht geen grote aankopen meer. "Ik geloof dat we een ploeg hebben die goed mee kan doen. Ik zie ernaar uit om het seizoen te beginnen met de spelers die ik tot mijn beschikking heb."

De trainer van Juventus zag zijn ploeg zaterdagnacht in Maryland op voorsprong komen tegen Real Madrid na een eigen doelpunt van Dani Carvajal. Gareth Bale bracht de stand in evenwicht en na rust bepaalde Marco Asensio de eindstand met een dubbelslag. Allegri heeft veel respect voor de opponent. "Real Madrid is een fantastische ploeg. We zijn blij om Cristiano bij ons te hebben, zeker voor op het internationale podium. Hij brengt veel ervaring met zich mee. Maar Real Madrid zal altijd een competitieve ploeg blijven, met of zonder Ronaldo."