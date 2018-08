Berghuis sluit vertrek niet uit: ‘Ik heb in mijn hoofd wat mooi is’

Steven Berghuis kan een vertrek bij Feyenoord in de laatste maand van de transferwindow niet uitsluiten. De aanvaller, vorig seizoen van grote waarde met 18 doelpunten en 14 assists in 31 competitiewedstrijden, wordt al de hele zomer in verband gebracht met een vertrek. Hij weet dat er plots een interessante optie voorbij kan komen.

Berghuis kan daarom niet met zekerheid zeggen dat hij na augustus nog voor Feyenoord speelt. "Dat kan je nooit doen. Zo sta ik er gewoon in", vertelt de 26-jarige buitenspeler aan NUsport, nadat Feyenoord in de strijd om de Johan Cruijff Schaal won van PSV. "Stel je voor dat er echt iets moois voorbij komt. Maar dan nog ben je afhankelijk van drie partijen, dus dan is het ook niet zomaar gedaan."

"Ik heb het wel in mijn hoofd zitten wat dat moois is, maar dat is nu niet aan de orde", geeft Berghuis aan. "Of dat Barcelona en Real Madrid zijn? Dat is wel hoog gegrepen hè? Dan moet ik wel heel veel geluk hebben." Deze week werd de smaakmaker van Feyenoord nog in verband gebracht met Eintracht Frankfurt. Technisch directeur Bruno Hübner liet echter al gauw weten dat Berghuis momenteel 'geen issue' is voor zijn club.

Het contract van Berghuis in De Kuip loopt nog drie seizoenen door. Een jaar geleden nam Feyenoord de linkspoot voor 6,5 miljoen euro over van Watford, nadat Berghuis op huurbasis indruk had gemaakt in de Eredivisie. In totaal kwam de rechtsbuiten tot 61 competitiewedstrijden voor Feyenoord. Daarin was Berghuis goed voor 25 doelpunten en 20 assists.