Sarri: ‘Wij hebben hem harder nodig dan Man City hem nodig heeft’

Jorginho staat voor zijn officiële debuut bij Chelsea. The Blues nemen het zondagmiddag op tegen landskampioen Manchester City in de strijd om de Community Shield en de middenvelder heeft vermoedelijk een basisplek. Deze zomer betaalde Chelsea minstens 57 miljoen euro voor Jorginho, die lange tijd nog op weg leek naar Manchester City. Volgens Maurizio Sarri past de Italiaan echter beter bij zijn club.

De trainer van Chelsea ziet Jorginho als een belangrijke toevoeging voor zijn ploeg, die volgend seizoen een poging doet om het gat met Manchester City te dichten. "Ik zal het proberen uit te leggen aan Pep rond de wedstrijd. De komst van Jorginho is een van de stappen om het gat te reduceren", legt Sarri uit in de Engelse pers. "Hij is slechts de eerste stap. Maar verder willen we vooral hard werken en de transfermarkt negeren."

"We hebben Jorginho harder nodig dan dat Manchester City hem nodig heeft. Daarom is het goed dat hij hier is", vervolgt de oefenmeester, die net als Jorginho overkwam van Napoli. Hij stipt aan dat zijn collega Josep Guardiola, met wie Sarri goed bevriend is, al beschikt over 'fantastische centrale middenvelders'. "Denk aan Fernandinho. Toen ik na het afgelopen seizoen op de ranglijst keek, had Manchester City honderd punten en Chelsea zeventig."

"We moeten een gat van dertig punten verkleinen. Daar is maar één manier voor: hard werken. Het is mijn taak om de spelers beter te maken en dat ga ik proberen te doen. Niet elk probleem is op te lossen op de transfermarkt", benadrukt Sarri, die zondag een loodzware wedstrijd verwacht. "Het is voor elke club heel moeilijk om tegen Manchester City te spelen. In november speelde ik tegen Manchester City, dat toen in zijn beste doen was. Het was heel, heel zwaar. De eerste twintig minuten waren een nachtmerrie. Het was vreselijk."