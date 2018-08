Talent krijgt kans bij PSV: ‘Ik heb bepaalde dingen meegenomen van Arsenal’

Donyell Malen deed zaterdag iets minder dan een uur mee tegen Feyenoord in de strijd om de Johan Cruijff Schaal. De negentienjarige linksbuiten liet zich in de voorbereiding al gelden met doelpunten tegen Galatasaray (3-1 zege) en Olympiacos (4-0 zege), maar het is de vraag wat trainer Mark van Bommel met Malen van plan is. De jongeling kijkt niet niet al te ver vooruit.

"Ik vond het fijn om te starten", blikt Malen in gesprek met Goal terug op de wedstrijd tegen Feyenoord, die na strafschoppen verloren ging. "We waren vrij dominant, dus dit is uiteindelijk een teleurstellend resultaat. Het blijft wel een prijs en die wil je altijd winnen. Elke training doe ik mijn best en dan hoop je dat je zo beloond wordt." In de tweede helft werd Malen naar de kant gehaald en kwam Hirving Lozano binnen de lijnen.

De jeugdinternational kwam vorig seizoen 22 keer uit voor Jong PSV en maakte in die wedstrijden 13 doelpunten. In de Eredivisie deed Phillip Cocu viermaal een beroep op Malen; hij scoorde nog niet namens het eerste elftal. Hoe groot zijn kansen voor volgend seizoen zijn, weet hij niet. "Elke dag is een nieuwe dag om de trainer te laten zien wat je kunt. Ik doe mijn best en ik zie wel waar dat me brengt."

Ondanks zijn leeftijd heeft Malen al de nodige ervaring opgedaan. Niet alleen speelde hij veel jeugdinterlands, ook heeft de aanvaller een verleden in de jeugdopleiding van Arsenal. Tussen 2015 en 2017 speelde hij in Engeland en daar had hij een 'heel ander leven', vertelt Malen. "Er zijn bepaalde dingen die ik voor mijn gevoel mee heb genomen uit mijn tijd in Engeland. Bij PSV was voor mij pas de eerste keer dat ik me echt als een prof moest gedragen. Ook in positieve zin, bijvoorbeeld dat je elke dag plezier moet hebben in het voetballen."