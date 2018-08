Klopp zwaar onder de indruk: ‘Hij is een uitzonderlijk talent, uitzonderlijk’

Komende zondag begint het Premier League-seizoen voor Liverpool met een thuiswedstrijd tegen West Ham United. Manager Jürgen Klopp heeft deze zomer verschillende spelers mogen verwelkomen, onder wie Alisson Becker, die in het oefenduel met Napoli zijn officieuze debuut maakte. Klopp is blij met de komst van de Braziliaanse doelman.

“Hij is best een goede voetballer. Waarschijnlijk net zo goed als dat hij keept”, laat de Duitse manager op de site van Liverpool weten. “Voor de eerste wedstrijd gewoon een goed optreden van hem, vooral als iedereen zich wel kan realiseren wat er in een mens omgaat in een dergelijke situatie, voor het eerst spelen bij je nieuwe club nadat er zoveel over je geschreven is.”

“Hij was scherp bij verschillende hachelijke situaties. Hij was ook goed betrokken bij de opbouw. Maar we moeten nog aan elkaar wennen, dat is duidelijk. Maar uiteindelijk is hij hier om ballen te pakken en dat deed hij”, aldus Klopp, die ook lovende woorden spreekt over de negentienjarige doelman Caoimhin Kelleher, die bij verschillende oefenwedstrijden mocht opdraven.

“Hij is een uitzonderlijk talent, uitzonderlijk. Rustig aan de bal zoals we zagen in de wedstrijden, gespeeld met zestigduizend en honderdduizend mensen op de tribune. Dat is een belangrijke eigenschap. Hij was in de jeugd lange tijd een veldspeler en hij was daar waarschijnlijk ook erg goed in. Hij heeft fantastische reflexen en als er niets ernstigs gebeurt, heeft hij een een geweldige toekomst voor zich”, besluit Klopp over de Ier.