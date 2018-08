Bijlow zorgt voor hilariteit met gebaar na uitspraak van De Jong

Luuk de Jong baalt van de nederlaag tegen Feyenoord in de strijd om de Johan Cruijff Schaal. De aanvoerder van PSV zag in de reguliere speeltijd een doelpunt afgekeurd worden, maar dat was volgens hem ten onrechte. Feyenoord-doelman Justin Bijlow was het daar duidelijk niet mee eens en zorgde voor hilariteit op sociale media, door dat met gebaren duidelijk te maken tijdens het interview. Bekijk de beelden en het vraaggesprek met De Jong in onderstaande video.