‘Geweldige speler’ vertrekt mogelijk bij Barça: ‘Beslissing ligt bij de trainer’

Yerry Mina wordt de laatste weken hevig in verband gebracht met een uitgaande transfer bij Barcelona. Onder meer Everton en Manchester United worden gelinkt met de Colombiaanse verdediger, die sinds januari actief is in Catalonië. “Het blijft uiterst geheim”, zegt vice-president Jordi Mestre over de eventuele interesse van the Red Devils in de 23-jarige verdediger.

“We moeten voorzichtig zijn, want Yerry Mina sloot zich pas vorig seizoen bij ons aan en is nog erg jong. Maar we gaan het zien. De eindbeslissing ligt bij de trainer (Ernesto Valverde, red.)”, zegt Mestre tegenover ESPN. De oefenmeester van de landskampioen van Spanje liet eerder weten blij te zijn met de ontwikkeling die zijn pupil doormaakte, onder meer op het WK in Rusland.

“Yerry is een geweldige speler. Zoals hij heeft laten zien, is hij een doelpuntenmaker, maar wat we vooral willen zien is verdedigen. Misschien wil men bij de nationale ploeg van Colombia dat hij gaat scoren, en dat wekt ook onze interesse, maar wij willen vooral zien dat zijn focus ligt op verdedigen. We hebben al spelers die doelpunten maken”, aldus Valverde.

Mina werd afgelopen winter voor ongeveer elf miljoen euro weggeplukt bij Palmeiras. De vijftienvoudig international kwam sindsdien zes keer in actie voor Barcelona met in totaal 337 minuten aan speeltijd. De centrale verdediger ligt nog tot medio 2023 vast in het Camp Nou. Naar verluidt verlangt Barcelona bij een verkoop circa veertig miljoen euro voor Mina.