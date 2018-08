Loodzware opponent is mogelijk voor Feyenoord na voorloting

De UEFA heeft zondagochtend de voorloting uitgevoerd voor de laatste voorronde van de Europa League. Zodoende kennen Feyenoord en Vitesse hun mogelijke opponenten, mochten ze de derde voorronde overleven. Voor beide clubs behoren zware affiches tot de mogelijkheden, ondanks dat ze over een geplaatste status zouden beschikken in de play-offronde.

Feyenoord moet in de derde voorronde zien af te rekenen met AS Trencín. Als dat lukt, dan neemt de kersverse winnaar van de Johan Cruijff Schaal het op tegen de winnaar van RB Leipzig - CS Universitatea Craiova, Spartak Subotica - Bröndby IF, Hibernian - Molde FK, Sturm Graz - AEK Larnaca of Medipol Basaksehir - Burnley. Vooral wedstrijden tegen Leipzig, Basaksehir en Burnley zijn op papier zware affiches voor de Rotterdammers.

Vitesse staat in de derde voorronde tegenover FC Basel. Mochten de Arnhemmers doorstoten, dan nemen zij de geplaatste status van hun opponent over. Het team van Leonid Slutsky zou in de laatste voorronde de degens kruisen met de winnaar van Apollon - Dinamo Brest, Maccabi Haifa - Atalanta, FK Ufa - Progrès Niedercorn of Slovan Bratislava - Rapid Wien. De daadwerkelijke loting vindt maandagmiddag plaats in Nyon.

Donderdag openen Feyenoord en Vitesse de jacht op een ticket voor de play-offronde van de Europa League. De ploeg van Giovanni van Bronckhorst begint in Slowakije tegen Trencín, terwijl Vitesse in GelreDome FC Basel ontvangt. Een week later staan de returns op het programma.