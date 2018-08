Van der Vaart lijkt terugkeer uit te sluiten: ‘Ik wil nog jaartje lekker ballen’

Rafael van der Vaart heeft zich zaterdag verbonden aan Esbjerg FB en de routinier zegt in gesprek met de NOS dat het avontuur bij de Deense club waarschijnlijk zijn laatste dienstverband zal worden en dat hij dus niet meer in Nederland of bij Ajax te bewonderen zal zijn. “Ik verwacht wel dat dit mijn laatste club is. Maar in het voetbal weet je het nooit”, aldus de 109-voudig Oranje-international.

Van der Vaart trainde enkele weken mee met de selectie van PEC Zwolle en de 35-jarige middenvelder erkent dat de Eredivisionist hem graag wilde inlijven. “PEC Zwolle was in de markt. Daar heb ik ook meegetraind. Het was een fantastische tijd bij een geweldige club. Maar ik heb toch besloten om dicht bij mijn gezin te blijven. Iedere dag op en neer rijden naar Zwolle is lastig."

Handbalster Estavana Polman, de vriendin van Van der Vaart, is woonachtig in Esbjerg, waardoor de middenvelder al snel de knoop doorhakte. De veteraan begon zijn carrière bij Ajax, waarna onder meer Hamburger SV, Tottenham Hotspur en Real Madrid volgden. Onder de vleugels van trainer John Lammers wil Van der Vaart nog een jaar lang met het spelletje bezig zijn, zo geeft hij aan.

"Ik wil nog een jaartje lekker ballen en die kans krijg ik hier. De trainer weet wat ik kan en wat ik niet kan. Het is een leuke club, alleen de punten ontbreken nog. Ik hoop dat ik daarvoor kan zorgen”, zegt de middenvelder, die het naar zijn zin heeft in Denemarken: “Het is hier heel rustig. Er gebeurt niet zo veel. Ik kan hier fluitend over straat zonder dat iemand me aanspreekt."