‘Ik had het uit mijn hoofd gezet toen ik me moest melden bij Jong Feyenoord’

Calvin Verdonk kreeg zaterdag in de strijd om de Johan Cruijff Schaal de voorkeur boven Tyrell Malacia op de linksbackpositie bij Feyenoord. De jeugdexponent van de Rotterdammers maakte een goede indruk op trainer Giovanni van Bronckhorst, die bij RTV Rijnmond aangeeft dat Verdonk voorlopig zijn linksback is. Zelf is Verdonk ook tevreden over zijn optreden, al weet hij dat de momenteel geblesseerde Ridgeciano Haps eigenlijk de eerste keus is.

"Ik heb Calvin het vertrouwen gegeven, omdat hij het goed heeft gedaan in de oefenwedstrijden en op trainingen", legt Van Bronckhorst uit op de website van Feyenoord. "Hij heeft zich vandaag laten zien met goede intercepties en zelfs met een gevaarlijk schot. Al met al zijn we tevreden, maar reden voor een groot feest is het nog niet." Verdonk, die trefzeker was in de strafschoppenreeks tegen PSV, geeft bij RTV Rijnmond toe dat hij eigenlijk niet meer had gerekend op een basisplek in het eerste.

Vorig seizoen werd de linkspoot ondergebracht bij NEC en ook voor komend seizoen leek het perspectief aanvankelijk klein in De Kuip. "Ik had het eigenlijk uit m'n hoofd gezet toen ik me moest melden bij Jong Feyenoord. Ik had er helemaal niet meer aan gedacht dat ik deze wedstrijd nu zou spelen. Het is heel mooi", aldus de 21-jarige Verdonk. "Ikzelf weet ook niet hoe lang Haps eruit is. Ik focus me op mezelf en moet m'n kans gewoon pakken."

Verdonk debuteerde in maart 2015 in het shirt van Feyenoord, maar dat was tot zondag ook zijn enige officiële wedstrijd in het shirt van de Stadionclub. Hij werd in het seizoen 2016/17 verhuurd aan PEC Zwolle, waarvoor hij zeventien keer uitkwam in de Eredivisie. Vorig seizoen speelde hij namens NEC 37 wedstrijden in de Jupiler League. Het contract van de geboren Dordtenaar bij Feyenoord loopt nog twee seizoenen door.