‘Doorbraak in transfer Man United: deal van 65 miljoen op komst’

Toby Alderweireld staat voor een vertrek bij Tottenham Hotspur. De Belgische verdediger ligt nog tot volgend jaar zomer vast bij de Londenaren en volgens de Daily Mirror is het zeker dat de international Tottenham binnenkort gaat verlaten. De Engelse krant stelt dat Alderweireld 'binnen 48 uur' naar concurrent Manchester United verkast.

The Red Devils azen al lange tijd op een centrale verdediger, met onder anderen Harry Maguire van Leicester City en Yerry Mina van Barcelona als doelwitten. Alderweireld staat eveneens al een lange tijd op de lijst van de Engelse grootmacht en naar verluidt zou er nu een doorbraak zijn in de onderhandelingen tussen de twee topclubs in de Premier League.

Komende donderdag sluit de markt voor ingaande transfers in Engeland en Alderweireld zou voor die tijd nog naar Manchester verhuizen. Naar verluidt ontvangt Tottenham 65 miljoen euro met de transfer van de stopper. Manager José Mourinho zou achter de schermen aandringen op de komst van Alderweireld, ook omdat de alternatieven niet meer haalbaar lijken.

Onder meer The Sun bericht namelijk dat de transfer van Mina naar United niet meer doorgaat, nadat de topclub de eisen van de zaakwaarnemer van de Colombiaan te gortig vond. Ook Maguire lijkt niet naar Old Trafford te gaan. Leicester City ziet een vertrek van de Engels international niet zitten en dat heeft manager Claude Puel ook al meerdere malen kenbaar gemaakt.