Guardiola slaat terug: ‘Spelers hebben lef niet het recht in gezicht te zeggen’

Yaya Touré haalde een paar maanden geleden in gesprek met France Football fel uit naar Josep Guardiola. De ex-middenvelder van Manchester City en Barcelona liet weten een hekel te hebben aan de Spanjaard, die volgens Touré Afrikaanse spelers minder goed zou behandelen. Guardiola reageert op de persconferentie in aanloop naar de Community Shield uitgebreid op de kwestie.

Onlangs kwam een fragment van een documentaire naar buiten waarin Guardiola een speech houdt. De Spanjaard zei onder meer dat sommige spelers beter spelen als ze boos op de manager waren. “Dus als je me haat, haat me, geen probleem”, zo klonk het. De oefenmeester van the Citizens wordt op de persconferentie gevraagd naar de video en Guardiola lijkt Touré als voorbeeld te nemen.

“Soms zijn er spelers van wie het nodig wordt geacht dat ze dicht bij jou staan. Dan presteren ze beter En soms, als je niet met ze spreekt, kunnen ze ook beter spelen. Elk persoon is altijd anders dan de andere. Soms is het beter om boos te zijn op de manager, of dat je schreeuwt naar de spelers, als ze maar beter voetballen. Het belangrijkste is dat ze beter spelen, niet hun relatie met de manager.”

“Maar als ze vertrekken en boeken schrijven en statements maken... Dan hebben ze niet het lef om het je recht in je gezicht te zeggen”, vervolgt Guardiola, doelend op onder anderen Touré. “Als ze hier zijn, zijn ze zo zoet. 'Oh, hoe goed de manager is? Hij is geniaal!' Maar daarna... En normaal gesproken is de reden dat ze niet spelen. Eigenlijk is dat de enige reden, want de club behandelt de spelers altijd geweldig."