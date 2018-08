Transfers lonken voor Liverpool: ‘Ik kan jullie D-Day niet kapotmaken!’

Liverpool heeft zich deze zomer reeds versterkt met Alisson Becker, Naby Keïta, Fabinho en Xherdan Shaqiri, maar Jürgen Klopp sluit niet uit dat de Engelse topclub in de komende week nog een nieuw gezicht gaat verwelkomen. De manager laat ook weten dat sommige spelers in de komende tijd nog kunnen vertrekken bij the Reds.

“We gaan zien wat er gaat gebeuren”, begint Klopp na afloop van het oefenduel met Napoli in gesprek met verschillende media, waaronder Goal en Sky Sports. “Als er op dit moment een speler van mijn eigen team te halen zou zijn, zou ik in elke situatie in mijn leven er alles aan doen om hen te halen, om eerlijk te zijn. Het zijn allemaal fantastische jongens die fantastisch kunnen voetballen.”

Klopp erkent dat er nog spelers kunnen vertrekken. “Op dit moment is de selectie te groot, dat klopt. Maar dat betekent niet dat we ze gratis weggeven. Liverpool is sterk genoeg om alle spelers te behouden. We zijn er niet om andere teams sterker te maken, dat is niet onze taak”, aldus de Duitser, die een drukke laatste dag op de transfermarkt verwacht.

“Ik kan jullie D-Day (deadline day, red.) niet kapotmaken! Mensen zitten de hele dag voor de televisie om te kijken welke club welke speler koopt en verkoopt. Ik zal het niet kijken, want ik ben dan aan het werk. We moeten iedere dag tonen wat we waard zijn en er zullen zich altijd wel lastige situaties voordoen, maar we zijn er klaar voor”, besluit Klopp.