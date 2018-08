Larsson: ‘Feyenoord gaat voor vier prijzen, inclusief de Europa League’

Feyenoord veroverde zaterdagavond de eerste prijs van het seizoen, de Johan Cruijff Schaal. De ploeg van Giovanni van Bronckhorst was in het Philips Stadion na strafschoppen te sterk voor PSV. Als het aan Sam Larsson ligt, komen daar later deze voetbaljaargang nog enkele prijzen bij, zo verklaart hij in de onderstaande video.